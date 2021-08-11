«Не содержать коллективы с дворцами»: В Госдуме заявили о ненужности ПФР

Жители России имеют возможность получать достойные пенсии без участия Пенсионного фонда, заявил URA. RU первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

"Можно без Пенсионного фонда платить вполне себе приличную пенсию, и не содержать многотысячные коллективы пенсионных фондов с дворцами", — сказал парламентарий, отметив, что необходимые для этого механизмы в стране уже работают.

В качестве положительного примера развития ситуации с пенсиями Николай Коломейцев привел КНР. За пять лет в этой стране пенсионный возраст снизили на пять лет.

Чтобы добиться роста пенсий в России, по мнению депутата, необходимо возродить реальное производство. Коломейцев считает, что это не займет много времени.

Кроме того, потребуется изменение бюджетной, налоговой и банковской систем.

При этом реализуемую сейчас в России пенсионную реформу зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов назвал "поэлементной отменой пенсионного обеспечения населения".

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