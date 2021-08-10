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Ночью в Москве ожидается световое шоу из молний

Россия

Ночью в Москве ожидается погодное шоу: гроза принесёт в столицу "ослепительные световые зигзаги". После 18 часов ожидаются дожди. Ветер юго-восточный, восточный и север-восточный. До середины ночи выпадет до 13 миллиметров осадков или 17% от месячной нормы, сообщил метеоролог центра "Фобос" Евгений Тишковец в Instagram.

Ночью в Москве ожидается световое шоу из молний

"В Москве в тёмное время суток, которое наступит сегодня после 20.15, ожидается атмосферный фейерверк. Причиной тому станет фронт окклюзии, формирующийся в результате смыкания холодного и теплого фронтов", — написал Тишковец.

По словам метеоролога, дождь усилится около 21.00. До наступления ночи выпадет до 8 миллиметров осадков. В общей сложности ожидается более 10 миллиметров осадков.

В Подмосковье выпадет до 15-20 миллиметров или 20-25% от месячной нормы. Ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. При этом в небе будут сверкать разряды молний и световые "зигзаги". Световое шоу можно будет увидеть преимущественно к западу от Москвы.

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В Москве ожидается световое шоу из молний
Автор: Владан Джурич, Редактор: Людмила Черткова
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