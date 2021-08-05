Более 56 тыс. многодетных семей Подмосковья получили выплаты на школьную форму

Пособия на приобретение школьной формы получили более 56 тыс. семей в Московской области, сообщает сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на зампреда областного правительства Ирину Каклюгину.

Размер выплат многодетным семьям составил 3 тыс. рублей. Малоимущим семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды, перечислено по 13 тыс. рублей.

Тем семьям, которые уже получали пособия в прошлом году, средства были перечислены автоматически. Если по каким-то причинам деньги не поступили, необходимо подать онлайн-заявку через региональный портал госуслуг, воспользовавшись комплексом "Скоро в школу".

Никаких справок родителям предоставлять не нужно. Соцзащита самостоятельно запросит все необходимые сведения, отметила Каклюгина.

Власти Подмосковья особое внимание уделяют малоимущим семьям, в которых воспитываются дети-первоклассники. В этом году они также получат в подарок рюкзаки со всеми необходимыми школьными принадлежностями.

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