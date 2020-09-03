Росстандарт утвердил, как будет выглядеть школьная форма

Предварительный стандарт для формы школьников утверждён. Документ начнёт действовать с начала следующего года.

"Приказом Росстандарта утвержден предварительный национальный стандарт на школьную форму. Документ вводится в действие 1 января 2021 года сроком до 1 января 2023 года. По законодательству, предварительный стандарт утверждается на ограниченный срок. За это время накапливается опыт его применения. Стандарт распространяется на такие изделия, как пиджаки, жакеты, сарафаны, брюки и другие элементы одежды, а также современные молодежные вещи: свитшоты, бомберы, — говорится в сообщении Роскачества.

В публикации отмечается, что этот стандарт в стране появился впервые. Его разработали Роскачество и Минпромторг России на основе ежегодных совместных исследований.