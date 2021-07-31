Подмосковье бьёт рекорды по завершению работ в долгостроях.
"Сдаем двадцать тысяч ключей в год", — заявил в ходе "Прямой линии" губернатор региона Андрей Воробьёв.
В регионе регулярно проводятся брифинги, а жителей уведомляют о сроках сдачи объектов.
Воробьёв подчеркнул, что в Подмосковье ведется не только строительство новых жилых домов. Также строятся и объекты инфраструктуры.
Так, на территории ЖК "Гусарская баллада" будет построена школа, рассчитанная на 2500 мест.
сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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