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Подмосковье стало лидером по обеспечению жильём обманутых дольщиков

Россия » Центр

Подмосковье бьёт рекорды по завершению работ в долгостроях.

"Сдаем двадцать тысяч ключей в год", — заявил в ходе "Прямой линии" губернатор региона Андрей Воробьёв.

В регионе регулярно проводятся брифинги, а жителей уведомляют о сроках сдачи объектов.

Воробьёв подчеркнул, что в Подмосковье ведется не только строительство новых жилых домов. Также строятся и объекты инфраструктуры.

Так, на территории ЖК "Гусарская баллада" будет построена школа, рассчитанная на 2500 мест.

сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

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ТОП 5 Долгостроев Москвы | Обманутые Дольщики
Автор: Снежана Шахова
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