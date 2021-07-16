Перед выходными вода в Неве прогрелась до +25 градусов

В Неве вода прогрелась до +25 градусов, Финский залив прогрелся до +26…+27 градусов.

В ближайшие выходные в Петербурге тоже ожидается жаркая погода.

Отклонение среднесуточной температуры воздуха составит семь градусов выше климатической нормы, сообщают специалисты ФБГУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Для желающие отдыхать за городом с Финляндского вокзала запустили дополнительные электрически.

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