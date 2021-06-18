В Подмосковье начался сбор урожая ягод. Одним из первых к сбору приступил посёлок Шаховская. Здесь находится плодопитомник "Ягода-Малина, где выращивают садовую клубнику высокорослую голубику, причём на природных удобрениях, что положительно влияют на качество и экологичность ягод, сообщил в интервью телеканалу "360"
"На предприятии создано более 35 рабочих мест со средней зарплатой 65 тысяч рублей", пояснил он.
Также он отметил, что здесь есть и порядка 300 сезонных рабочих мест со средней заработной платой 46 тысяч рублей.
В 2020 году в Подмосковье собрали 1,2 тысячи тонн ягод, в результате регион занял второе место.
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