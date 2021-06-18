В Москве раскрыли условия эксперимента по созданию COVID-free зон в ресторанах

Владельцы московских ресторанов будут самостоятельно создавать свободные от COVID-19 зоны и уведомлять об этом власти столицы, сообщил в интервью изданию "Интерфакс" глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Соблюдение ограничений в заведениях общепита будут контролировать инспекторы.

Рестораны, в которых выявят нарушения, будут работать в обычном режиме.

Эксперимент с открытием ресторанов, свободных от COVID-19, стартует 19 июня. На первом этапе в Москве будут работать не более 20 заведений. Им будет разрешено обслуживать клиентов после 23:00, если все клиенты будут вакцинированы.

Пока речь идёт только об эксперименте, с 19 июня ещё ничего не вводится, пояснил в интервью телеканалу "360" глава Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Предполагается, что проект будет запущен к 1 июля, отметил ресторатор Роман Рожниковский.

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