48-летний житель Сергиево-Посадского округа обратился в полицию с заявлением о краже. Он сообщил, что его квартиру на Октябрьской улице в Хотьково ограбили почти на полмиллиона рублей.
"Сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей", — уточнили в отделении полиции.
Оперативникам удалось быстро установить личность грабителя. Как сообщает сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на ГУ МВД по региону, им оказалась 32-летняя женщина, знакомая потерпевшего.
Она украла деньги, когда находилась у мужчины в гостях.
По данному факту возбуждено дело о краже.
В настоящее время подозревая находится под подпиской о невыезде.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ведущий французский вирусолог Люк Монтанье уверен, что у тех, кто получил инъекцию вакцины от коронавируса, "нет шансов на долгосрочную выживаемость".