Женщина вынесла из квартиры своего знакомого 400 тыс. рублей

48-летний житель Сергиево-Посадского округа обратился в полицию с заявлением о краже. Он сообщил, что его квартиру на Октябрьской улице в Хотьково ограбили почти на полмиллиона рублей.

"Сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей", — уточнили в отделении полиции.

Оперативникам удалось быстро установить личность грабителя. Как сообщает сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на ГУ МВД по региону, им оказалась 32-летняя женщина, знакомая потерпевшего.

Она украла деньги, когда находилась у мужчины в гостях.

По данному факту возбуждено дело о краже.

В настоящее время подозревая находится под подпиской о невыезде.

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