В Клину запустили производство противопожарных стёкол

В подмосковном Клину в индустриальном парке "Спас-Заулок" запустили производство закалённых, огнестойких и противопожарных стёкол, сообщает сайт "Подмосковье сегодня". В реализацию проекта вложили 330 млн рублей.

На закупку китайского и итальянского оборудования было потрачено 250 млн.

На предприятие уже трудоустроили 50 жителей Подмосковья. В этом году планируется создать 50 новых рабочих мест, сообщили в Мининвесте.

Предприятие рассчитано на выпуск 100 тысяч квадратных метров стекла в месяц. В перспективе компания "Гласс Сервис" (инвестор) планирует расширить мощности и приобрести дополнительное оборудование.

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