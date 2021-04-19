До начала августа в Подмосковье отремонтируют 13 тыс. подъездов

До начала августа планируется отремонтировать порядка 13 тыс. подъездов, включённых в план на текущий год, сообщает интернет-сайт "Подмосковье сегодня" .

По его словам, в порядок будут приведены подъезды 25 муниципалитетов, находившихся в "красной зоне". На ремонт будет выделено около 1,4 миллиарда рублей.

Жители Подмосковья довольны ходом реализации программы и не хотели бы, чтобы она завершилась, отметила руководитель ассоциации председателей советов МКД региона Юлия Белехова.

За период с2016 года в Московской области удалось отремонтировать 83 тысячи подъездов.

За первый квартал 2021 года было отремонтировано 500 объектов в 36 муниципалитетах. В общей сложности в регионе насчитывается 147 тыс. подъездов.

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