В Ленинградском зоопарке скончалась 33-летняя белая медведица Услада

В Ленинградском зоопарке умерла 33-летняя медведица Услада, сообщили сотрудники учреждения.

Она родилась в Казанском зооботаническом саду, а через шесть лет её привезли в Ленинград.

За свою жизнь она стала матерью 16 медвежат, которые в настоящее время живут в зоопарках таких стран, как Чехия, Китай, Канада, Австралия и Япония.

По словам работников зоопарка, медведица, несмотря на свой возраст, была довольно активной.

Сотрудники учреждения делали всё для того, чтобы сделать её жизнь комфортной и счастливой.

В Ленинградском зоопарке Услада прожила почти 28 лет и стала его настоящим символом.

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