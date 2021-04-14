Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кардиолог раскрыл признаки "постковидного синдрома"
Прибывающих в страну россиян заставят сдавать тест на COVID-19
Хлорированная вода в бассейне убивает COVID-19 за 30 секунд
Российским пенсионерам рекомендуют отдыхать за городом
Visa и Mastercard прокомментировали заявления российских властей
В подмосковных лесах проснулись клещи
УЕФА частично отменит правило выездного гола
В США умер создатель крупнейшей финансовой пирамиды
Почему некоторые люди всё время хотят есть?

В Ленинградском зоопарке скончалась 33-летняя белая медведица Услада

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Ленинградском зоопарке умерла 33-летняя медведица Услада, сообщили сотрудники учреждения.

Она родилась в Казанском зооботаническом саду, а через шесть лет её привезли в Ленинград.

За свою жизнь она стала матерью 16 медвежат, которые в настоящее время живут в зоопарках таких стран, как Чехия, Китай, Канада, Австралия и Япония.

По словам работников зоопарка, медведица, несмотря на свой возраст, была довольно активной.

Сотрудники учреждения делали всё для того, чтобы сделать её жизнь комфортной и счастливой.

В Ленинградском зоопарке Услада прожила почти 28 лет и стала его настоящим символом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Умерла белая медведица Услада
Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
Яков Кедми: Теперь в Латвии будут есть импортные шпроты, а железные дороги разберут на металлолом
Храп приводит к нарушениям в развитии мозга у детей
Кардиолог раскрыл признаки "постковидного синдрома"
Прибывающих в страну россиян заставят сдавать тест на COVID-19
Хлорированная вода в бассейне убивает COVID-19 за 30 секунд
Русские должны признать: украинцы их братьями не считают
Российским пенсионерам рекомендуют отдыхать за городом
Visa и Mastercard прокомментировали заявления российских властей
В подмосковных лесах проснулись клещи
Почему оппозиция в Мосгордуме критикует идею сбора подписей онлайн
Популярное
Бывший СССР
Возьмите себе немного Украины: Москва раскрыла план Вашингтона

Москва раскрыла план Вашингтона по отдаче России "кусочка" Украины в обмен на закрытие "Северного потока - 2" и "адских санкций" против неё. Ставки повышаются.

Возьмите себе немного Украины: Москва раскрыла план Вашингтона
Пашинян случайно сделал из Путина президента Франции
Мир. Новости мира
Пашинян случайно сделал из Путина президента Франции
Туризм
Турция прокомментировала ограничения на полёты из России
Политика. Новости и аналитика
В ответ на просьбу ФРГ объяснить учения войск МИД напомнил о Навальном
Любовь Степушова Кнут и пряник США для Путина. Есть ли у него иммунитет? Любовь Степушова Василий Амирджанов Манижа считает себя настоящей русской женщиной Василий Амирджанов Усам Оздемиров Рекорды агропрома и скрытые резервы Усам Оздемиров
Новости медицины
Британские медики раскрыли три главных признака рака кожи
Новости Украины
Савченко пообещала Украине: "Будет быстро и кроваво"
Захарова оценила сюжет, в котором украинские танки стали российскими
Политика. Новости и аналитика
Захарова оценила сюжет, в котором украинские танки стали российскими
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников