В школах Подмосковья введут классные часы по экологии

С 1 сентября в подмосковных школах введут классные часы, на которых будут обсуждаться проблемы экологии, сообщает "Подмосковье сегодня".

"Это всё комплексная работа, в основе которой, безусловно, лежит внимание к собственной земле, собственному краю, к Подмосковью. Это то, с чем мы работаем постоянно, регулярно и проводим соответствующие уроки", — сообщил первый замглавы Минобразования Московской области Игорь Бронштейн.

Также он рассказал о реализации программы "Школа утилизации: электроника", в которой приняли участие более 400 школ Подмосковья.

По словам Бронштейна, данный проект способствует формированию у школьников культуры бережного отношения к окружающей среде.

Участники проекта создают рисунки на тему экологии, собирают электронику и сдают её на переработку, помогая очистить территорию Подмосковья чище.