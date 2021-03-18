С 1 сентября в подмосковных школах введут классные часы, на которых будут обсуждаться проблемы экологии, сообщает "Подмосковье сегодня".
"Это всё комплексная работа, в основе которой, безусловно, лежит внимание к собственной земле, собственному краю, к Подмосковью. Это то, с чем мы работаем постоянно, регулярно и проводим соответствующие уроки", — сообщил первый замглавы Минобразования Московской области Игорь Бронштейн.
Также он рассказал о реализации программы "Школа утилизации: электроника", в которой приняли участие более 400 школ Подмосковья.
По словам Бронштейна, данный проект способствует формированию у школьников культуры бережного отношения к окружающей среде.
Участники проекта создают рисунки на тему экологии, собирают электронику и сдают её на переработку, помогая очистить территорию Подмосковья чище.
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