В Петербурге со льда Большой Невки спасли черепаху

Неизвестный живодёр сбросил с Гренадёрского моста на лёд Большой Невки черепаху. Кто-то из прохожих заметил несчастное существо и позвонил в "Кошкинспас".

На место происшествия прибыли две женщины — спасатели Яна и Таня.

Одна из них с помощью троса спустилась вниз на лёд, подцепила черепаху сачком и подняла наверх. Её коллега стояла на мосту и вытягивала спасателя и спасённое животное наверх.

Волонтёры доставили черепаху в ветеринарную клинику. об этом они сообщили на странице своей группы во "Вконтакте". О самочувствии животного не сообщается.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что мусорщик спас кота, выброшенного на свалку.