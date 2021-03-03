Неизвестный живодёр сбросил с Гренадёрского моста на лёд Большой Невки черепаху. Кто-то из прохожих заметил несчастное существо и позвонил в "Кошкинспас".
На место происшествия прибыли две женщины — спасатели Яна и Таня.
Одна из них с помощью троса спустилась вниз на лёд, подцепила черепаху сачком и подняла наверх. Её коллега стояла на мосту и вытягивала спасателя и спасённое животное наверх.
Волонтёры доставили черепаху в ветеринарную клинику. об этом они сообщили на странице своей группы во "Вконтакте". О самочувствии животного не сообщается.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что мусорщик спас кота, выброшенного на свалку.
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