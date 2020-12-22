В то время как одни пытаются избавиться от ставших ненужными домашних животных, другие спасают их и дарят им новую жизнь.
В Ульяновске участились случаи, когда домашних питомцев выбрасывают на помойку.
Недавно произошла ещё одна история, демонстрирующая дикость, жестокость и бесчеловечность некоторых граждан.
Сотрудники мусоросортировочного комплекса спасли от неминуемой гибели кота. Несчастное животное находилось в мешке, который крепко завязали и выбросили на помойку. Благодаря внимательности работников, кот остался жив.
"Кот упитанный, чистый, ухоженный. Видно, что до недавнего времени был чьим-то домашним питомцем. Жестокость людей удивляет. Ещё бы немного — и мешок с котом мог бы попасть в сепаратор. К счастью, животное не пострадало, но очень напугано, — сообщил директор регионального оператора "Горкомхоз" Игорь Перфильев.
Госдума уже одобрила соответствующий законопроект.