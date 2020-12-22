"Кот в мешке": мусорщик спас кота, выброшенного на свалку

В то время как одни пытаются избавиться от ставших ненужными домашних животных, другие спасают их и дарят им новую жизнь.

В Ульяновске участились случаи, когда домашних питомцев выбрасывают на помойку.

Недавно произошла ещё одна история, демонстрирующая дикость, жестокость и бесчеловечность некоторых граждан.

Сотрудники мусоросортировочного комплекса спасли от неминуемой гибели кота. Несчастное животное находилось в мешке, который крепко завязали и выбросили на помойку. Благодаря внимательности работников, кот остался жив.