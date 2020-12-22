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"Кот в мешке": мусорщик спас кота, выброшенного на свалку

Происшествия

В то время как одни пытаются избавиться от ставших ненужными домашних животных, другие спасают их и дарят им новую жизнь.

"Кот в мешке": мусорщик спас кота, выброшенного на свалку

В Ульяновске участились случаи, когда домашних питомцев выбрасывают на помойку.

Недавно произошла ещё одна история, демонстрирующая дикость, жестокость и бесчеловечность некоторых граждан.

Сотрудники мусоросортировочного комплекса спасли от неминуемой гибели кота. Несчастное животное находилось в мешке, который крепко завязали и выбросили на помойку. Благодаря внимательности работников, кот остался жив.

"Кот упитанный, чистый, ухоженный. Видно, что до недавнего времени был чьим-то домашним питомцем. Жестокость людей удивляет. Ещё бы немного — и мешок с котом мог бы попасть в сепаратор. К счастью, животное не пострадало, но очень напугано, — сообщил директор регионального оператора "Горкомхоз" Игорь Перфильев.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева
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