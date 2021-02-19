В артиллерийском музее Петербурга открылась выставка "Казаки. Из истории кавалерийских полков Русской императорской армии".
Выставка познакомит гостей с историей казачьих формирований в России. Посетители смогут увидеть оружие, форму и предметы быта казаков.
Наибольший интерес представляет курительная трубка. Именно этот экспонат является главной изюминкой выставки, так как эта вещь принадлежала предводителю Крестьянской войны 1773 — 1775 Емельяну Пугачёву.
Также на выставке представлены и другие экспонаты. Например, сабли и клинки, подаренные императрицами Анной Иоанновной, Елизаветой Петровной и Екатериной II атаманам, а также шашки и сабли российских императоров.
Кроме того, посетители смогут увидеть сабли и шашки, принадлежавшие членам семьи императора Николая II.
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