Столичным спасателям удалось за ночь вытянуть 180 фур, которые в субботу застряли в снегу. Об этом сообщили в МЧС России.
"Снегопад парализовал движение грузовых машин… Незамедлительно спасатели центра "Лидер" МЧС России выехали на место происшествия, чтобы вызволять большегрузы из снежного плена, и несмотря на непрекращающуюся метель, спасатели "Лидера" вытягивали увязшие в снегу фуры всю ночь. На данный момент из снежного плена извлекли более 180 автомобилей и работа продолжается", — сказано в сообщении.
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