Для уборки снега на московских дорогах коммунальным службам потребуется около трёх дней. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Сейчас улицы убирают 13,5 тысяч машин ЖКХ. Часть снега при уборке сдвигается на обочину и частично занимает правую полосу. Улицы становятся на 30-50% уже, образуются пробки, а автомобилисты с непривычки въезжают в сугробы. Ситуация сложная, но мгновенно избавиться от снега невозможно: чтобы убрать уже выпавшие сугробы, коллегам потребуется около трех дней. А осадки при этом продлятся до 14 февраля", — сказано в сообщении ведомства в Telegram.