В Петербурге подвели итоги тестирования бескондукторной системы

Комитет по транспорту города Санкт-Петербурга подвёл промежуточные итоги тестирования бескондукторного проезда. Оказалось, что большинство пассажиров городских автобусов, трамваев и троллейбусов самостоятельно оплачивают проезд, если в салоне нет кондуктора.

"89% пассажиров спешат воспользоваться валидатором, или приобрести билет у водителя в первые минуты поездки. Оставшиеся безбилетники оплачивают проезд только после напоминания контролёра", — говорится в telegram-канале комитета.

Обычно горожане оплачивают проезд в общественном транспорте картой "Подорожником" или льготным электронным билетом. Граждане, которые осуществляют оплату наличными или банковской картой, чаще пытаются проехать бесплатно.

Напомним, что тестирование бескондукторного проезда в транспорте Северной столицы началось в августе 2020 года. Теперь автобусы №№ 15, 61, 141, 161, 328, троллейбусы №№ 6, 8, 13, 21, трамваи № 9 ездят без кондукторов.