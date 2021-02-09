Московские загсы перешли на обычный режим работы, сняв ограничения, которые были введены в связи с пандемией коронавруса.
Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы сняли действующее до этого ограничение по количеству гостей на торжественных церемониях регистрации брака. Молодожёны снова могут приглашать на свой главный праздник более пяти гостей", — отметила чиновница.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после визита в Москву пришёл к выводу, что Россия не хочет диалога с Евросоюзом. В Москве удивились.