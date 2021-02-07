Из-за ДТП на трассе М5 образовалась трехкилометровая пробка

На трассе М5 "Урал" Екатеринбург-Челябинск произошло массовое ДТП с участием 20 автомобилей. Из-за этого образовался затор длиной три километра.

Об этом сообщает портал "Ура. ру" со ссылкой на пресс-секретаря ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.