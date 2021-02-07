На трассе М5 "Урал" Екатеринбург-Челябинск произошло массовое ДТП с участием 20 автомобилей. Из-за этого образовался затор длиной три километра.
Об этом сообщает портал "Ура. ру" со ссылкой на пресс-секретаря ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.
"Порядка 20 автомобилей пострадали в результате, как минимум, трёх столкновений на автодороге Екатеринбург-Челябинск, в районе Сысерти. Затор образовался со 182-го до 185-го километра трассы. На месте ДТП работают несколько нарядов ДПС под руководством начальника районного отдела ГИБДД майора полиции Михаила Мишарина", — пояснил представитель МВД.
В суде по делу о клевете Навальный попытался сам себе объяснить, почему истцом является ветеран Артёменко, а не все участники ролика за поправки в Конституцию.