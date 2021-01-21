На месте снесённого СКК в Петербурге построят новую 60-метровую арену

На месте снесённого СКК в Петербурге построят ледовую арену, сообщает "Фонтанка"

Высотность строительства для данного участка составляет 40-43-60 метров. Последний параметр — это предельное значение, поэтому для него нужно будет ещё получить разрешение.

Изначально предполагалось, что высота новой арены будет составлять 45 метров (на пять метров выше СКК), но потом появился проект здания высотой 49 метров.

Согласно последнему замеру, высота здания будет составлять 53,7 метра. В таком случае компания должна запросить разрешение на 60 метров.