На месте снесённого СКК в Петербурге построят ледовую арену, сообщает "Фонтанка"
Высотность строительства для данного участка составляет 40-43-60 метров. Последний параметр — это предельное значение, поэтому для него нужно будет ещё получить разрешение.
Изначально предполагалось, что высота новой арены будет составлять 45 метров (на пять метров выше СКК), но потом появился проект здания высотой 49 метров.
Согласно последнему замеру, высота здания будет составлять 53,7 метра. В таком случае компания должна запросить разрешение на 60 метров.
"На крыше будет установлено оборудование. Так как здание арены выше двух первых параметров, мы запрашиваем 60 метров", — сообщили в пресс-службе компании-концессионера "СКА-Арена", отметив, что разрешение на предельную высотность ещё не говорит о возведении 60-метрового здания.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.