На связь вышли пропавшие в Домбае туристы

Хорошая новость пришла ночью из Домбая, где вчера сошла снежная лавина: туристы, чья судьба была неизвестна, сами связались со спасателями.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС по Карачаево-Черкессии.

"Место нахождения туристов — мужа и жены — установлено. С ними всё хорошо. Информации о том, что кто-то ещё может оставаться под лавиной, нет"", — говорится в распространённом сообщении.

По словам Хизира Чочаева, начальника Северо-Кавказской военизированной службы, на горнолыжном курорте всё ещё есть опасность схода новых лавин. Район сегодня остаётся закрытым для катания.

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