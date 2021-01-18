На горнолыжный курорт на Домбае сошла лавина

В Карачаево-Черкесии на горнолыжный курорт Домбай сошла лавина. По предварительным данным, она накрыла около 12 человек.

Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на МЧС России.

"По предварительной информации, под лавину попали два вагончика, повреждено кафе", — сказано в сообщении.

На месте происшествия уже работает группировка спасателей из 172 человек.