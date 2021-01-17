В Сети появилось видео задержания Навального

Как ранее сообщала "Правда.Ру", в столичном аэропорту Внуково был задержан прилетевший из Германии блогер-оппозиционер Алексей Навальный.
Как сообщил немецкий таблоид Bild, вылетая в Россию Навальный был полон оптимизма.
„Это самый прекрасный момент за пять месяцев, - цитирует его слова издание. - Я чувствую себя великолепно. Наконец-то я вернусь домой."
По данным Bild, недавний пациент Шаритэ не ожидал ареста.
Однако, провожали из Германии чету Навальных с демонстративными почестями:
Близкий друг принца Гарри и Меган Маркл телеведущий Том Брэдби рассказал, что королевский наследник переосмыслил свои отношения с актрисой.