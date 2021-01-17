В Сети появилось видео задержания Навального

Как ранее сообщала "Правда.Ру", в столичном аэропорту Внуково был задержан прилетевший из Германии блогер-оппозиционер Алексей Навальный.

Как сообщил немецкий таблоид Bild, вылетая в Россию Навальный был полон оптимизма.

„Это самый прекрасный момент за пять месяцев, - цитирует его слова издание. - Я чувствую себя великолепно. Наконец-то я вернусь домой."

По данным Bild, недавний пациент Шаритэ не ожидал ареста.

Однако, провожали из Германии чету Навальных с демонстративными почестями:

в берлинский аэропорт их привезли на правительственных машинах в сопровождении полицейского кортежа;

по данным всё того же Bild, на Навальных регистрировали сотрудники федеральной полиции Германии, а их документы принесли в специальном черном ящике.

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