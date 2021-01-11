Мэр Якутска сообщила о намерении уйти в отставку

Сардана Авксентьева, мэр Якутска объявила о намерении досрочно сложить полномочия. Причина, по её словам, - пошатнувшееся здоровье.
Об этом градоначальник сообщила в своём Instagram:
Авксентьева намерена сегодня написать заявление «по собственному». В качестве приемника она будет рекомендовать Якутской гордуме своего зама Евгения Григорьева:
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