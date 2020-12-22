Власти рассказали о причине трагедии в Авачинском заливе

По итогам всех проверок и разбирательств, официальной причиной экологической катастрофы на Камчатке стал природный фактор. Учёные сообщили, что всё дело — в цветении микроводорослей.

Напомним, что в конце сентября с Камчатки (а точнее — с территории Авачинского залива) стали поступать сообщения о массовом загрязнении акватории и о гибели флоры и фауны. Также пострадали несколько местных сёрферов — они жаловались на покраснение кожи и жжение в глазах.

Итоговая причина - цветение водорослей, которые выделяли при этом опасные токсины, уверены учёные. На данный момент цветение закончилось.

"Версия природная, мы не можем говорить о загрязнении… и процедуре его ликвидации. Есть разные версии, почему произошло цветение микроводорослей. Учёные говорят о том, что цветение уже не фиксируется, вода холодная, микроводоросли цвести уже не могут. Если говорить о последствиях, самое значимое — серьёзный падёж морских животных", — отчитался вице-губернатор Камчатского края Павел Ясевич.

Чиновник отметил, что даже на глубине в 5-10 метров водолазы наблюдали "очень серьёзные последствия".