По итогам всех проверок и разбирательств, официальной причиной экологической катастрофы на Камчатке стал природный фактор. Учёные сообщили, что всё дело — в цветении микроводорослей.
Напомним, что в конце сентября с Камчатки (а точнее — с территории Авачинского залива) стали поступать сообщения о массовом загрязнении акватории и о гибели флоры и фауны. Также пострадали несколько местных сёрферов — они жаловались на покраснение кожи и жжение в глазах.
Итоговая причина - цветение водорослей, которые выделяли при этом опасные токсины, уверены учёные. На данный момент цветение закончилось.
"Версия природная, мы не можем говорить о загрязнении… и процедуре его ликвидации.
Есть разные версии, почему произошло цветение микроводорослей. Учёные говорят о том, что цветение уже не фиксируется, вода холодная, микроводоросли цвести уже не могут.
Если говорить о последствиях, самое значимое — серьёзный падёж морских животных", — отчитался вице-губернатор Камчатского края Павел Ясевич.
Чиновник отметил, что даже на глубине в 5-10 метров водолазы наблюдали "очень серьёзные последствия".
Госдума уже одобрила соответствующий законопроект.