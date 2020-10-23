СК РФ: в экологической катастрофе на Камчатке виновата природа

Стали известные данные расследования, проводимого специалистами СК РФ по делу о загрязнении Авачинского Залива (Камчатка). Приоритет сместился с человеческого фактора на природный, отмечают в ведомстве.

Официальные данные предоставила прессе официальный представитель СК России Светлана Петренко. По словам Петренко, оценка биохимических анализов показала, что токсического отравления у пострадавших людей нет, а в пробах воды не было тяжёлых металлов.

"Ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года. Всё это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона", — уточнила Петренко.

Напомним, что катастрофа в акватории Авачинского залива привела к массовой гибели флоры и фауны, а также проблемам со здоровьем у местных сёрферов, которые жаловались на кожные раздражения.