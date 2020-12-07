Михаил Пиотровский: в 2020 году Эрмитаж потерял 80% посетителей

Из-за ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, Эрмитаж в этом году посетило на 80% меньше посетителей, чем в прошлом году.

За 2020 год в музее побыло всего 836 тысяч человек, в прошлом году — 4 миллиона 900 человек.

"Мы потеряли 80% посетителей, как и все музеи мира, но приобрели 70 миллионов в Интернете", — сообщил директор музея Михаил Пиотровский.

Также он отметил, что музей не будет работать в новогодние праздники, так же как и остальные музей города.

6 декабря жители Санкт-Петербурга в очередной продемонстрировали своё равнодушное отношение к введённым из-за коронавируса ограничениям и своему собственному здоровью. На набережной перед зданием Кунсткамеры выстроилась огромная очередь желающих посетить музей.