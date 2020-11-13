Вильфанд озвучил предварительный прогноз на грядущую зиму

Наступающая зима, по прогнозам синоптиков Гидрометцентра, не будет такой тёплой, как предыдущая. По крайней мере, в европейской части России.
Об этом сообщил Роман Вильфанд.
Впрочем, по его словам, особых холодов тоже ждать не стоит.
"Конкретнее пока сказать не могу: общие прогнозы на долгие сроки возможны только в таких формулировках — "около нормы", "ниже или выше нормы"", — говорит Вильфанд.
Однако, уточняет:
Вина за развал экономики Украины и Литвы лежит не только на местных политиках, но и на их избирателях, считает эксперт Василий Колташов.