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В Ростовской области оценили состояние 540 км дорог

На заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, которое состоялось 17 сентября под председательством Марата Хуснуллина, участники обсудили вопросы, касающиеся хода строительства дорог, показателей и работ по диагностике автодорог.

В Ростовской области оценили состояние 540 км дорог

В текущем году в регионе на строительство, капремонт и реконструкцию дорог из федерального бюджета будет выделено 2,7 млрд рублей. Также заключены муниципальные и государственные контракты по всем объектам. Работы на 15 объектах полностью завершены, на остальных 20 рабочие процессы происходят по графику.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" позволяет каждый год проводить диагностику состояния дорог в Ростовской области. По итогам прошлого года 52,7 % автодорог регионального значения соответствовали требованиям, к концу этого года ожидается, что показатели вырастут до 53,2 %.

"На трассах регионального значения мы приступили к реализации системы управления состоянием автомобильных дорог, которая основана на оценке их остаточного ресурса. Этот метод диагностики изначально был апробирован госкомпанией "Автодор" на федеральной магистрали М-4 "Дон". Уже проведен мониторинг 540 км дорог. На основе его результатов планируется внедрение системы управления состоянием автодорог, что позволит принимать оптимальные технические решения и определять время проведения ремонтных работ", — подчеркнул замгубернатора Ростовской области Виктор Вовк.

Региональный Минтранс уже занимается обработкой результатов диагностики, которые были получены по методу динамического мониторинга.

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