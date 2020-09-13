В Москве прогнозируют тёплую и дождливую погоду

В воскресенье, 13 сентября, воздух в российской столице прогреется до плюс 20 градусов по Цельсию.

Во второй половине дня ожидаются небольшие дожди. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.