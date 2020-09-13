В воскресенье, 13 сентября, воздух в российской столице прогреется до плюс 20 градусов по Цельсию.
Во второй половине дня ожидаются небольшие дожди. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Преимущественно облачная погода, во второй половине дня преимущественно на севере столичного региона могут пройти дожди. Температура воздуха — плюс 18-20 в Москве, по области — плюс 16-21", — пояснил метеоролог.
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