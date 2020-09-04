Новые случаи коронавируса зарегистрированы в 84 регионах России

Положительные тесты на коронавирус получили жители 84 регионов России. Нулевой прирост отмечен только в Чукотском автономном округе.

Как сообщает оперативный штаб, у 24,1% новых инфицированных нет внешних проявлений болезни. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве. В столице за минувшие сутки COVID подхватили 692 человека. Скончались 10 пациентов, выздоровели 1196 коронавирусных больных.

В Санкт-Петербурге диагноз "COVID" получили ещё 193 местных жителя, в Подмосковье — 164, в Нижегородской области — 145, в Ростовской области — 142, в Ставропольском крае — 132, в Свердловской области — 123, в Самарской области и Красноярском крае — по 107, в Саратовской области — 102.

Минимальный прирост новых случаев в четырёх регионах: Ненецком АО (+1), Чечне (+4), Севастополе (+6), Еврейской АО (+9). Всего за сутки в России зарегистрировано 5110 новых заражений коронавирусом. 121 пациент скончался, 5 812 человек выздоровели.

Ранее "Правда.Ру" писала, что расстройство ЖКТ может быть признаком коронавируса у детей. Такой вывод сделали учёные из Северной Ирландии.