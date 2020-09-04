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Прирост новых инфицированных в России превысил пять тысяч человек

Россия

За сутки в России выявлено 5110 новых случаев коронавируса. Данные приводит оперативный штаб.

Прирост новых инфицированных в России превысил пять тысяч человек

Суточный прирост инфицированных продолжает набирать обороты. Накануне сообщалось о 4995 новых заражениях. Днём ранее их было 4952. Всего в России с начала эпидемии выявлено 1 015 105 случаев COVID-19.

Скончались уже 17 649 россиян. Из них за последние сутки — 121 человек. Все они имели положительные тесты на коронавирус.

Выписаны из больницы за последние 24 часа 5 812 пациентов. Всего победить опасное заболевание смогли уже 832 747 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено уже больше 37,8 миллиона тестов на COVID. Из них за последние сутки — 334 тысячи тестов. Под наблюдением медиков остаются 211 128 коронавирусных больных.

Ранее "Правда.Ру" писала, что антитела к коронавирусу сохраняются в организме человека четыре месяца. К такому выводу пришли учёные из Исландии. Они пояснили, что спустя четыре месяца человек вновь может заразиться COVID.

Учёные из Москвы добавили, что наиболее вероятными "кандидатами" на повторное заражение являются люди, страдающие аутоиммунными нарушениями, ожирением, аллергией, диабетом.

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