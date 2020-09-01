Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сообщал, что планирует оформить ипотеку для покупки жилья в Хабаровске.

Первого сентября чиновник отчитался, что уже начал процесс оформления ипотеки.

"Я, кстати, в Сбербанке уже оформляю ипотеку под 7,5%, стандартный процент. Могу сказать, что у меня волосы просто на голове шевелятся от цен на жилье. Мы все свои накопления вносим за квартиру и нам не хватает. Это же ненормально", — возмутился Дегтярёв.