Коронавирус в России: еще 4828 новых случаев

Положительные тесты на коронавирус в России получили еще 4828 человек. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Так, за последние 24 часа в стране скончались 117 коронавирусных больных. Всего жертвами инфекции стали уже 15 989 пациентов.

А вот выздороветь смогли 749 423 человека. Из них за последние сутки — 6795 пациентов.

Всего с начала эпидемии в стране выявлено 937 321 случай заражения COVID. Новые случаи зарегистрированы во всех уголках России.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено уже более 33,2 миллиона тестов на коронавирус. Из них за последние сутки — 248 тысяч тестов. Под наблюдением медиков остаются 222,6 тысячи россиян.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Японии ждут третью, четвёртую и последующие волны коронавируса. Сейчас же, по мнению инфекционистов, страна переживает самый разгар второй волны эпидемии. При этом врачи отмечают, что миру придётся смириться с коронавирусом и научиться жить с ним.

Волонтеры, которые ухаживают за коронавирусными больными в США, составили список последствий, которые чаще всего наблюдаются у тех, кто переболел COVID. В перечне есть постоянная усталость, головные боли, нарушение сна и другие последствия.