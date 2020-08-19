В Японии ждут третью волну коронавируса

В Японии сейчас идёт вторая волна коронавируса. Но на этом развитие эпидемии не закончится.

Такое мнение выразили врачи-инфекционисты. Сегодня в Токио проходит съезд специалистов по инфекционным заболеваниям.

"Сейчас мы находимся в самой середине второй волны. Важно внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации. И страна, и Токио, похоже, проходят пик заражений, но необходимо следить за тем, не будет ли нового роста. Предположительно, после этого последуют третья и четвертая волны, нам придётся привыкать к жизни в условиях коронавируса", — заявил председатель Научного общества инфекционистов Кадзухиро Татэды.

С начала эпидемии в Японии зарегистрировано порядка 58,5 тысячи случаев коронавируса. Жертвами инфекции стали 1148 человек. Еще 243 пациента находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее "Правда.Ру" писала, что те, кто переболел коронавирусом, составили ТОП-10 последствий болезни. Это постоянная усталость, боли в мышцах, затруднённое дыхание, проблемы с концентрацией внимания, низкая физическая активность, головные боли, нарушение сна, тревожность, ухудшение памяти и головокружение.