ТОП – 10 последствий коронавируса по версии переболевших

В США волонтеры, ухаживавшие за больными с COVID, составили своеобразный рейтинг последствий болезни.

Как отмечает представитель движения Survivor Corps, участие в опросе приняли "более 1,5 тысяч человек".

Итак. Что же "донимает" переживших заражение коронавирусом:

постоянная усталость -ее отметили все без исключения (100%) экс-пациенты; боли в мышцах — 66,8%; сложности с дыханием — 65,1%; проблемы с концентрацией внимания, пониженная физическая активность, головные боли, проблемы со сном, тревожность, проблемы с памятью, головокружение.

А еще, как отмечает врач Шилпи Хетарпала, ее бывшие пациенты, в большинстве своем, через пару месяцев после выписки из больницы жалуются на выпадение волос.

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