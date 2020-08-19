ТОП – 10 последствий коронавируса по версии переболевших

В США волонтеры, ухаживавшие за больными с COVID, составили своеобразный рейтинг последствий болезни.
Как отмечает представитель движения Survivor Corps, участие в опросе приняли "более 1,5 тысяч человек".
Итак. Что же "донимает" переживших заражение коронавирусом:
А еще, как отмечает врач Шилпи Хетарпала, ее бывшие пациенты, в большинстве своем, через пару месяцев после выписки из больницы жалуются на выпадение волос.
Дерматологи предупредили о возможном облысении после "ковида"
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У 78% людей, переболевших COVID-19, выявили проблемы с сердцем
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.