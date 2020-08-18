В Ростовской области усиливают ограничительные меры

От проведения массовых мероприятий отказались в Ростовской области. На такой шаг пришлось пойти, чтобы ситуация с коронавирусом в регионе не ухудшилась.

Решение приняли областные власти.

"Мы отменяем практически все массовые мероприятия, которые планировали на конец августа и весь сентябрь. Из тех побуждений, чтобы не создать прецедент, из-за которого ситуация с коронавирусом начнёт развиваться в худшую сторону", — пояснил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Под ограничения попал и День города в Ростове-на-Дону, который ранее планировалось отметить в привычном формате. Запрет на массовые мероприятия будет действовать до конца сентября.

У нового правила есть одно исключение. 30 августа состоится открытие музейного народного военно-исторического комплекса "Самбекские высоты". Региональные власти заверили, что будут соблюдены все необходимые меры безопасности.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в России за минувшие сутки зарегистрировано 4748 новых случаев заражения коронавирусом. 132 пациента скончались, 6527 человек выздоровели. В Ростовской области прирост новых инфицированных составил 128 человек.