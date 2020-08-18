Больше 15,8 тысячи россиян стали жертвами коронавируса

Еще 132 человека скончались в России от коронавируса. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 55 летальных исходах от COVID. Днём ранее их было 68. Всего с начала эпидемии в стране скончались 15 872 коронавирусных больных.

За последние 24 часа в России коронавирусом заболели 4748 человек. С каждым днём прирост снижается: накануне новых случаев было 4892, ещё на день раньше — 4969. Всего же диагноз "COVID-19" был поставлен 931 493 россиянам.

Выздороветь смогли уже 742 628 человек. Из них за последние сутки — 6 527 пациентов.

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением медиков остаются 225 759 человек, имеющих положительные результаты тестов на коронавирус. Сделано уже больше 32,9 миллиона тестов, из них за последние сутки — 184 тысячи.

Ранее "Правда.Ру" писала, что коронавирус подхватил министр энергетики России Александр Новак. Отмечается, что болезнь у него протекает без симптомов.

В Москве продолжают лечить коронавирус переливанием плазмы крови доноров, которые уже победили инфекцию. В июне было совершено 715 донаций, в июле — уже 900.