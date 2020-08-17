Выведены из строя: у журналистов пула Мишустина обнаружен COVID

Пресс-служба правительства России сообщает сегодня, что у пятерых журналистов, сопровождавших Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, обнаружен коронавирус.

"В настоящее время решается вопрос о возвращении заболевших журналистов в Москву", — рассказал пресс-секретарь российского премьера Борис Беляков.

По его словам, "инцидент" никак не скажется на планах "правительственного десанта" — рабочая поездка продолжится в соответствии с графиком.

Сегодня Мишустин с командой проинспектирует дела в Магадане.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в самом начале поездки COVID "подцепил" вице-премьер Владимир Трутнев.