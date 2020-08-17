Пресс-служба правительства России сообщает сегодня, что у пятерых журналистов, сопровождавших Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, обнаружен коронавирус.
"В настоящее время решается вопрос о возвращении заболевших журналистов в Москву", — рассказал пресс-секретарь российского премьера Борис Беляков.
По его словам, "инцидент" никак не скажется на планах "правительственного десанта" — рабочая поездка продолжится в соответствии с графиком.
Сегодня Мишустин с командой проинспектирует дела в Магадане.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что в самом начале поездки COVID "подцепил" вице-премьер Владимир Трутнев.
Президент Белоруссии поручил силовым структурам не допускать народные протесты в виде "цепи неравнодушных" от Вильнюса до Киева.