Количество людей, участвующих в несанкционированных акциях в поддержку Сергея Фургала, постепенно уменьшается.

Уже к концу лета митинги и протесты полностью прекратятся. Такого мнения придерживается политолог Марат Баширов.

"Количество людей, которые будут выходить на митинги, со временем уменьшится. Это уже факт. Второе — группа, которая выходит на митинги, уже сейчас начинает дробиться, и в дальнейшем это дробление будет более заметным. Думаю, что в конечном итоге еще 2-3 недели, и дальше уже это будет просто горстка маргиналов", — пояснил эксперт.