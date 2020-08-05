Как сообщает агентство РИА Новости, инцидент произошел вечером четвертого августа.

"Трое детей в возрасте от 9 до 12 лет отравились спиртными напитками в одной из квартир в доме по переулку Санаторный города Воронежа. Двое несовершеннолетних в тяжелом состоянии госпитализированы в отделение токсикологии областной детской клинической больницы №1, где им оказана экстренная медицинская помощь", — приводит агентство сообщение местной прокуратуры.