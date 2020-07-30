Гидрометцентр: на половине территории России в августе будет жарко

Август в целом обещает быть таким же "нервным", как июль, со значительными перепадами температур. Но на 50% территории России установится жаркая погода.

С таким прогнозом выступил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра.

«На востоке Северо-Западного федерального округа, в восточной части Приволжского ФО и на западе Якутии температура воздуха в последний месяц лета будет выше нормы», - говорит синоптик.

По его словам, на всей территории страны, включая Чукотку и Магаданскую область, ожидается температура "около и выше нормы".