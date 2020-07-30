В России выявлено 5 509 новых случаев коронавируса

Еще 5 509 россиян получили положительные тесты на коронавирус. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Это больше, чем в предыдущие дни. Так, накануне прирост инфицированных COVID составил 5475 человек. Днём ранее их было 5395. Всего с начала эпидемии в России зарегистрировано 834 499 случаев коронавируса.

За сутки от болезни скончались 129 человек. Накануне жертв было 169, ещё днём ранее — 150. Общее число летальных исходов в стране достигло 13 802.

Победить болезнь смогли уже 629 655 пациентов. Из них за минувшие сутки — 9 322 человека.

По данным Роспотребнадзора, в России под наблюдением медиков остаются 261,6 тысячи человек. Проведено уже больше 27,8 миллиона тестов на коронавирус, из них за последние 24 часа — 288 тысяч.

Ранее "Правда.Ру" писала, чего боится коронавирус. Он может размножаться в морской и пресной воде, но не переносит кипячения и неустойчив при высоких температурах.

Накануне эпидемиологическую ситуацию в стране оценил президент. По словам Владимира Путина, в целом ситуация стабилизировалась, но она неоднородна от региона к региону и может качнуться в любую сторону. Поэтому нужно предельно осторожно снимать ограничения, чтобы не пришлось вводить их вновь.