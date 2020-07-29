Путин: нужно сделать всё, чтобы избежать новых ограничений

Снимать введенные из-за коронавируса ограничения нужно осторожно и постепенно. Любая спешка может привести к новой вспышке инфекции.

Об этом напомнил глава государства.

"Конечно, можно и нужно последовательно эту работу продолжать, но необходимо принимать решения только взвешенные, осторожные, аккуратные, как и прежде, опираясь на рекомендации специалистов. Потому что необоснованная поспешность, как показала ситуация в некоторых субъектах федерации, чревата повторным ростом числа заболевших ", — заявил Владимир Путин.

По словам президента, сейчас не во всех регионах есть устойчивое снижение заболеваемости. Несмотря на то, что в целом по стране ситуация стабилизировалась, в отдельных субъектах эпидобстановка остается сложной.

Глава государства отметил, что в июне и июле прирост новых случаев почти в два раза ниже, чем был в мае. Однако это не повод расслабляться, ведь "ситуация может качнуться в любую сторону". Сейчас важно сделать все, чтобы избежать второй волны коронавируса и возврата к режиму ограничений.

"Конечно, необходимо сделать все, чтобы за счет профилактических мер постараться избежать повторного режима введения ограничений. Тем более масштабных, чтобы школы, детские сады, вузы, предприятия и организации могли работать в безопасном, нормальном, привычном для людей режиме", — подчеркнул Путин.

Напомним, за минувшие сутки в стране зарегистрировано еще 5475 новых случаев заражения коронавирусом.