Коронавирус может размножаться в морской и даже пресной воде, но не переносит кипячения.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, это стало известно благодаря опытам московского научного центра "Вектор". Специалисты провели исследования жизнеспособности COVID-19 в различных образцах воды.
Попова также подчеркнула, что коронавирусная инфекция не устойчива к воздействию высоких температур, поэтому при кипячении воды мгновенно погибает, как и другие вирусы.
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