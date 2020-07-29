В Роспотребнадзоре рассказали, чего боится COVID-19

Коронавирус может размножаться в морской и даже пресной воде, но не переносит кипячения.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, это стало известно благодаря опытам московского научного центра "Вектор". Специалисты провели исследования жизнеспособности COVID-19 в различных образцах воды.

Попова также подчеркнула, что коронавирусная инфекция не устойчива к воздействию высоких температур, поэтому при кипячении воды мгновенно погибает, как и другие вирусы.