Михаил Дегтярёв провел встречу с жителями Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв провел встречу с жителями региона. Примечательно, что это произошло прямо возле автомобильной трассы.

Во время проезда губернатора ему в знак протеста сигналила колонна машин. Дегтярёв остановился и пообщался с ними. В диалоге с главой региона приняли участие около 20 человек.

Чиновник отметил, что готов разговаривать с жителями, однако выходить к многотысячной толпе не видит смысла. Также Дегтярёв заявил, что партия ЛДПР будет оказывать поддержку арестованному Сергею Фургалу.