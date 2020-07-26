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Михаил Дегтярёв провел встречу с жителями Хабаровского края

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв провел встречу с жителями региона. Примечательно, что это произошло прямо возле автомобильной трассы.

Во время проезда губернатора ему в знак протеста сигналила колонна машин. Дегтярёв остановился и пообщался с ними. В диалоге с главой региона приняли участие около 20 человек.

Чиновник отметил, что готов разговаривать с жителями, однако выходить к многотысячной толпе не видит смысла. Также Дегтярёв заявил, что партия ЛДПР будет оказывать поддержку арестованному Сергею Фургалу.

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