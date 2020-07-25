В дельфинарии Алушты надругались над мертвым дельфином

Как известно, дельфин Мирон скончался от хронических заболеваний, но для проведения соответствующей экспертизы его тело нужно было сохранить.

Работники дельфинария приняли решение разрубить тело морского млекопитающего на части из-за отсутствия соответствующего размера холодильника.

Глава администрации города Галина Огнева рассказала об обращении в прокуратуру с просьбой разобраться в правомерности действий работников дельфинария.

"Мы направили информацию об этом инциденте в природоохранную прокуратуру, прокуратуру города Алушты и в ОМВД", — приводит слова Огневой агентство РИА Новости.

Она подчеркнула, что отсутствие холодильника не является поводом для надругательства над телом животного.