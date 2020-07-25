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В дельфинарии Алушты надругались над мертвым дельфином

Россия » Юг

Как известно, дельфин Мирон скончался от хронических заболеваний, но для проведения соответствующей экспертизы его тело нужно было сохранить.

Работники дельфинария приняли решение разрубить тело морского млекопитающего на части из-за отсутствия соответствующего размера холодильника.

Глава администрации города Галина Огнева рассказала об обращении в прокуратуру с просьбой разобраться в правомерности действий работников дельфинария.

"Мы направили информацию об этом инциденте в природоохранную прокуратуру, прокуратуру города Алушты и в ОМВД", — приводит слова Огневой агентство РИА Новости.

Она подчеркнула, что отсутствие холодильника не является поводом для надругательства над телом животного.

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