Как известно, дельфин Мирон скончался от хронических заболеваний, но для проведения соответствующей экспертизы его тело нужно было сохранить.
Работники дельфинария приняли решение разрубить тело морского млекопитающего на части из-за отсутствия соответствующего размера холодильника.
Глава администрации города Галина Огнева рассказала об обращении в прокуратуру с просьбой разобраться в правомерности действий работников дельфинария.
"Мы направили информацию об этом инциденте в природоохранную прокуратуру, прокуратуру города Алушты и в ОМВД", — приводит слова Огневой агентство РИА Новости.
Она подчеркнула, что отсутствие холодильника не является поводом для надругательства над телом животного.
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