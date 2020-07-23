В Ростове-на-Дону за взятку осуждены военные врачи

Евгений Выдыш, руководитель филиала Центра военно-врачебной экспертизы Министерства обороны РФ, и Владимир Малегин, главврач одного из отделений, гарнизонным судом Ростова-на-Дону приговорены к 5 и 4 годам заключения за получение взятки.

Об этом сегодня со ссылкой на пресс-службу суда сообщает издание "Кавказский узел".

Как стало известно журналистам, взятка за фиктивную медицинскую справку о болезни сердца военными врачами была получена зимой 2018 года.

"Следствием установлено, что деньги Выдышу и Малегину передал некий Сергей Змушко, сотрудник того же медицинского центра. Он получил от одного из офицеров 165 тысяч рублей, из которых 50 тысяч оставил себе, а остальные передал в качестве взятки. По решению суда Змушко тоже признан виновным и ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы", — цитирует КУ слова сотрудника гарнизонного суда.

В ходе следствия выяснилось, что при назначении на должность Выдыш предоставил поддельное удостоверение о присвоении высшей квалификационной категории, что позволило ему получить "плюсом" к зарплате более 190 тысяч рублей.

Помимо приговора к реальным срокам заключения в колонии суд взыскал с осужденных в доход федерального бюджета 115 тысяч рублей, полученных в качестве взятки.

Приговор в законную силу не вступил.